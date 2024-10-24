Разработчики ядра операционной системы Linux исключили 11 связанных с Россией человек из списка сотрудников, ответственных за развитие проекта. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

В частности, в этом списке есть сотрудники SberDevices и разработчики ОС «Аврора». На текущий момент на ядре Linux работают крупнейшие российские операционные системы и широко используемый софт. Все сокращенные имели статус мейнтейнеров, то есть ответственных лиц, оценивающих изменения подсистем ядра Linux.

В свою очередь, основатель Linux Линус Торвальдс фактически подтвердил, что все 11 человек были отстранены из-за того, что имеют отношение к России. Он также напомнил об антироссийских санкциях.

«Я финн. Вы думали, я буду поддерживать российскую агрессию?» — заявил он.

Ранее в России заявили, что страны Европейского союза в первую очередь наказывают сами себя антироссийскими санкциями, По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, «они сами себя дурят и думают, что остальные этого не видят».

Также стало известно, что власти ЕС хотят возобновить дискуссию об ужесточении санкций против России в январе после окончания председательства в объединении Венгрии.

В свою очередь, власти Швейцарии решили расследовать деятельность фирм, которые обходят режим антироссийских санкций. Речь идет о тех организациях, которые используют дочерние компании в других государствах и тем самым игнорируют рестрикции, введенные против РФ.