Российские власти стали чаще покупать VPN

Российские власти увеличили закупки VPN на 683%, пишет «Коммерсантъ».

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По данным издания, в период с января по сентябрь 2024 года сумма затрат на подключение VPN составила 14,1 млрд рублей, при этом большая часть — 9,8 млрд рублей — пришлась на департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.

По словам вице-президента по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома» Владимира Волкова, крупные компании и госзаказчики стали чаще обращать внимание на безопасность IT-инфраструктуры. Именно с этим он связывает стремительный рост спроса на подобные услуги.

До этого «Газета.Ru» со ссылкой на отчет российского разработчика средств информационной безопасности «Код Безопасности» писала, что организации России, относящиеся к субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), увеличили инвестиции в средства киберзащиты на 92% в первом квартале 2024 года.