Обломки Intelsat 33e не угрожают спутникам российской компании

Обломки разрушившегося европейского спутника связи Intelsat 33e не представляют угрозы для орбитальной группировки российской частной компании Sitronics Space. Об этом генеральный директор компании Павел Черенков рассказал ТАСС.

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Черенков пояснил, что все спутники компании Sitronics Space находятся на высоте 500-600 километров от поверхности Земли — то есть значительно ниже геостационарной орбиты, на которой разрушился европейский спутник. При этом надо понимать, что обломки будут постепенно снижаться, и потенциальные угрозы столкновения с ними еще предстоит оценить.

Высота геостационарной орбиты — 35 786 км над уровнем моря.

В состав орбитальной группировки Sitronics Space входит 31 космический аппарат, предназначенный для автоматической идентификации судов в Мировом океане и дистанционного зондирования Земли.

22 октября в «Роскосмосе» сообщили, что обломки разрушенного спутника Intelsat 33e могут угрожать российским космическим аппаратам. Под угрозой повреждения находится несколько российских спутников, в том числе «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», а также «Электро-Л».

По мнению эксперта Натана Эйсмонта, разрушение европейского спутника с высокой долей вероятности могло произойти из-за взрыва топливных компонентов.