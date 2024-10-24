Найден окаменелый фрагмент дерева, росшего 57 млн лет назад

Работники Ундоровского палеонтологического музея обнаружили в ходе экспедиции в Саратовской области неподалеку от Вольска крупный фрагмент ствола окаменелого дерева палеоценового возраста.

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Эксперты пояснили, что оно росло около 57-56 миллионов лет назад.

Сотрудники музея извлекли фрагмент, а затем доставили его на территорию Ульяновской области в Ундоровский музей.

Образец, найденный ульяновскими палеонтологами, станет частью экспозиции. Она откроется в новом здании музея в Ундорах.

Экспедиция проводилась ради сбора материала для экспозиции в новом здании, строящемся в рамках нацпроекта «Культура». Его возведение позволит в пять раз увеличить площадь музея.

Ундоровский палеонтологический музей первым в России создан на уникальном местонахождении ископаемой фауны юрского и мелового периодов. Экспозиции музея посвящены геологическому прошлому Симбирского Поволжья, пишут «Главные новости Ульяновска».