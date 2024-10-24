Более 40 климатологов предупредили лидеров стран Северной Европы о крахе АМОС

О неминуемом катаклизме из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана предупредили специалисты лидеров стран Северной Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Открытое письмо подписали 44 ведущих климатолога. Они призвали политиков к немедленным действиям и подчеркнули, что риски ослабления циркуляции течений до этого сильно недооценили.

"Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) включает Гольфстрим и переносит тепло в Северное полушарие", - говорится в сообщении.

Последние исследования выявили замедление течения АМОС в результате глобального потепления, из-за чего в климате планеты может возникнуть хаос.

По мнению ученых, изменение циркуляции океана несет "разрушительные последствия". Прежде всего, как сказано в письме, под удар попадет север Европы. Здесь может прогнозируется похолодание вплоть до экстремальных условий.