До конца года планируются пуски как минимум шести ракет-носителей "Союз"

По меньшей мере шесть ракет-носителей "Союз-2.1" должны быть запущены в этом году, чтобы достигнуть цели в две тысячи пусков ракет семейства Р-7, озвученной генеральным директором "Ракетно-космического центра "Прогресс" (РКЦ, входит в Роскосмос) Дмитрием Барановым.

"Мы планируем запустить двухтысячную ракету типа Р-7 до конца этого года. На сегодня до этого юбилея нам предстоит еще шесть пусков (на 24.10.2024 осуществлено 1 994 пуска ракеты типа Р-7)", - заявил Баранов в интервью ТАСС, приуроченному к 130-летию предприятия.

По его словам, РКЦ "Прогресс" уже готовит план мероприятий к юбилейному пуску. "Пока не определен космодром, с которого состоится юбилейный пуск, но до конца этого года мы совершенно точно запустим двухтысячную ракету типа Р-7", - уточнил он.

Р-7 - семейство советских и российских ракет-носителей. Благодаря этим ракетам совершены все пилотируемые пуски в истории отечественной космонавтики. На данный момент в эксплуатации находятся модификации "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и "Союз-2.1в".

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.