Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным отстыковался от МКС

s1ap7ha7boo7ych33ks Пилотируемый корабль Crew Dragon от компании SpaceX, на борту которого находится российский космонавт Александр Гребёнкин, отстыковался от Международной космической станции и направляется на Землю.

Трансляция события велась на сайте NASA.

Отмечается, что отстыковка произошла 00:05 мск. Приводнение корабля ожидается у побережья Флориды 25 октября.

Ранее Crew Dragon с россиянином Гребёнкиным должен был вернуться на Землю 13 октября.

Позже из-за плохих погодных условий у побережья Флориды, куда должен приводниться экипаж, отстыковка Crew Dragon от МКС была перенесена.