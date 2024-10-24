Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
s1ap7ha7boo7ych33ks Пилотируемый корабль Crew Dragon от компании SpaceX, на борту которого находится российский космонавт Александр Гребёнкин, отстыковался от Международной космической станции и направляется на Землю.
Трансляция события велась на сайте NASA.
Отмечается, что отстыковка произошла 00:05 мск. Приводнение корабля ожидается у побережья Флориды 25 октября.
Ранее Crew Dragon с россиянином Гребёнкиным должен был вернуться на Землю 13 октября.
Позже из-за плохих погодных условий у побережья Флориды, куда должен приводниться экипаж, отстыковка Crew Dragon от МКС была перенесена.