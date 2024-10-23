Найден крупный зверь, живший рядом с динозаврами на болотах

В штате Колорадо нашли ископаемое млекопитающее размером с ондатру, которое, возможно, бродило по болотам штата в эпоху динозавров. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS ONE.

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Животное описали по куску челюстной кости и трем коренным зубам, найденным в 2016 году. Его назвали Heleocola piceanus («Heleocola» переводится с латыни как «житель болот). Животное жило в Колорадо примерно 70–75 миллионов лет назад, когда обширное внутреннее море покрывало большую часть запада Северной Америки.

Обитатель болот был очень большим по сравнению с другими млекопитающими того времени. Большинство зверей были размером с мышь. Heleocola piceanus, вероятно, питался растениями, насекомыми или другими мелкими животными.

Авторы исследования проводили раскопки в регионе каждое лето в течение примерно 15 лет. В этой болотистой местности также жили черепахи, динозавры, крокодилы, рыбы.