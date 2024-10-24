Пользователи из России снова могут обновить драйверы видеокарт Nvidia

Пользователи из России снова могут скачать обновления для драйверов графических процессоров компании Nvidia. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

В настоящее время ручной поиск обновлений работает в штатном режиме, ограничений на скачивание нет.

Несколькими часами ранее пользователи из России столкнулись с проблемами при скачивании обновлений драйверов для видеокарт Nvidia. При переходе на страницу загрузки программного обеспечения отображалось предупреждение о том, что доступ запрещен, а запрос был заблокирован файерволом Edgecast.

В 2022 году Nvidia сообщила, что закрыла операции в России.

9 октября WCCFTech сообщал, что Nvidia представит на выставке потребительской электроники CES 2025 сразу три видеокарты: GeForce RTX 5070, 5080 и 5090. Новинки будут представлены с новейшей архитектурой Nvidia Blackwell.

По данным инсайдера Moore's Law Is Dead, новое поколение будет стоить значительно дороже предшественников. Точные цены пока не раскрыты, но предполагается, что флагманская модель GeForce RTX 5090 обойдется в $1999-$2499 (193,8-242,2 тыс. руб.).