Nvidia запретила россиянам обновлять видеокарты

Пользователям из России недоступна возможность вручную скачать и обновить драйверы для видеокарт американской компании Nvidia. При попытке обновления с официального сайта компании выходит ошибка с запретом доступа, убедился корреспондент ТАСС.

При открытии окна загрузки на официальном сайте Nvidia, в сообщении говорится, что запрос заблокирован файерволом Edgecast WAF.

В сентябре 2022 года правительство США проинформировало американскую компанию Nvidia о введении новых лицензий на экспорт в отношении Китая и России.