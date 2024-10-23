В Млечном Пути обнаружили тройную звездную систему с черной дырой

Астрономы обнаружили, что хорошо изученная двойная звездная система V404 в созвездии Лебедя на самом деле содержит в себе три объекта - одну невидимую черную дыру и две звезды, которые вращаются вокруг нее на очень разных расстояниях. Это открытие указывает на возможность длительного сосуществования черных дыр со звездами, сообщила пресс-служба американского Массачусетского технологического института (MIT).

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"Ранее нам никогда не удавалось вычислить возраст и определить историю образования давно существующих черных дыр. Открытие сразу трех объектов в звездной системе V404 позволило нам определить возраст присутствующей в ней черной дыры - около 4 миллиардов лет, а также выяснить, что она возникла в результате полного гравитационного коллапса другого светила", - пояснил научный сотрудник MIT Кевин Бардж, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, звездная система V404 ранее считалась одним из самых близких к Земле микроквазаров - двойных звезд, в которых присутствует черная дыра и обычное светило. Они расположены на относительно близком расстоянии друг от друга, благодаря чему черная дыра постоянно "перетягивает" на себя материю звезды, поглощает часть ее и выбрасывает остатки в виде пучков плазмы, разогнанных до околосветовых скоростей.

Недавно ученые обратили внимание на то, что на очень небольшом расстоянии от V404 была расположена еще одна звезда, которая двигалась вокруг центра Галактики с ровно той же скоростью, что и сам микроквазар. Это совпадение заставило ученых проследить за движением этих объектов при помощи наземного телескопа VLT, а также проанализировать архивные снимки.

Тройная звезда с черной дырой

Изучение этих снимков показало, что обнаруженная звезда является частью системы V404. Она удалена от черной дыры и другого светила на 3,5 тыс. астрономических единиц (средних дистанций между Землей и Солнцем), а по массе, возрасту и размерам она оказалась сравнимой с Солнцем. Это открытие стало большим сюрпризом для ученых, так как оно указывает на неожиданно большой возраст черной дыры - порядка четырех миллиардов лет - и экзотический сценарий ее формирования.

Взрыв сверхновой, сопровождающий превращение крупных звезд в черные дыры, должен был породить ударную волну, которая бы выбросила открытое астрономами светило в открытый космос. Этого не произошло, из-за чего ученые считают, что эта черная дыра возникла на первых этапах формирования звездной системы V404 в результате прямого и полного гравитационного коллапса одного из светил, который не сопровождался взрывом сверхновой.

Проведенные астрономами теоретические расчеты говорят в пользу этой гипотезы и указывают на то, что в последующие миллиарды лет черная дыра перетянула на себя почти половину массы соседней с ней звезды, в результате чего та стала вдвое меньше по размерам, чем более далекое новооткрытое светило. Это свидетельствует о том, что черные дыры могут очень долгое время сосуществовать рядом со звездами даже внутри микроквазаров, подытожили ученые.