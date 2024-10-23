Роскомнадзор сообщил о падении трафика YouTube в России
Это наблюдается в сетях фиксированной связи из-за сбоя в оборудовании Google Global Cache.
С таким заявлением выступил руководитель ведомства Андрей Липов.
«Видимо, более мощные серверы были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи — там трафик всё ещё сохраняется», — пояснил он.
В кулуарах форума «Спектр» Липов отметил, что в то же время растёт популярность отечественных площадок.
«Мы видим значительный рост трафика наших сервисов — VK, Rutube; видим рост трафика в сторону торрентов», — подчеркнул глава Роскомнадзора.
Липов также отметил, что в настоящее время никакого взаимодействия между ведомством и Google нет.