Роскомнадзор сообщил о падении трафика YouTube в России

Это наблюдается в сетях фиксированной связи из-за сбоя в оборудовании Google Global Cache.

С таким заявлением выступил руководитель ведомства Андрей Липов.

«Видимо, более мощные серверы были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи — там трафик всё ещё сохраняется», — пояснил он.

В кулуарах форума «Спектр» Липов отметил, что в то же время растёт популярность отечественных площадок.

«Мы видим значительный рост трафика наших сервисов — VK, Rutube; видим рост трафика в сторону торрентов», — подчеркнул глава Роскомнадзора.

Липов также отметил, что в настоящее время никакого взаимодействия между ведомством и Google нет.