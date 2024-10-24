В Германии обнаружили раннекельтскую погребальную камеру

Древнюю кельтскую погребальную камеру нашли археологи возле города Ридлинген в юго-западной Германии. Гробница была создана из дубовых бревен и хорошо сохранилась из-за болотистой местности. Об этом сообщило Министерство регионального развития и жилищного строительства Баден-Вюртемберга.

© Мир 24

Найденная конструкция находилась в центре крупного княжеского кургана, диаметр которого достигал 60 метров, а высота – примерно два метра. Однако изначально он был высотой более шести метров. Курган построили в 620–450 годах до нашей эры. Еще в древности его ограбили, так как в те времена захоронения князей были крупными сооружениями, из-за этого похитители легко их находили.

Деревянный артефакт имел ширину три метра и длину четыре метра. Его потолок соорудили из двух слоев дубовых досок, а стены – из большого количества балок.

«Вся древесина из погребальной камеры будет тщательно извлечена, законсервирована и отреставрирована в мастерских Государственного управления по охране памятников в течение следующих нескольких лет, чтобы иметь возможность представить полностью реконструированную камеру широкой публике в качестве музейного экспоната», – поделился профессор Клаус Вольф.

В погребальной камере специалисты нашли скелет молодого мужчины возрастом от 15 до 20 лет и ростом около 165 сантиметров. Возле него находилось захоронение мужчины 25–35 лет, рядом с которым лежали две бронзовые застежки для одежды и горный хрусталь. Эксперты предположили, что данные предметы использовались в качестве оберега. Кроме того, в нескольких метрах от него археологи заметили два сосуда из глины, внутри которых находился прах. Урны датируются 600 годом до нашей эры. Эксперты пытаются выяснить, для кого создали данный курган.