Android-смартфоны станут лучше держать заряд

Компания Google разрабатывает технологию для продвинутой системы регулировки яркости, которая позволит смартфонам Pixel и, возможно, всем Android-устройствам с OLED-матрицами, потреблять еще меньше энергии. Это станет возможным благодаря системе, которая «просматривает» изображение и активирует только те пиксели, на которых сфокусировано внимание пользователя. Об этом сообщает издание Android Headlines (AA) со ссылкой на описание патента IT-гиганта.

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Дисплей смартфона является одним из основных потребителей энергии заряда аккумулятора, и чем выше яркость, тем быстрее садится батарея. Google работает над решением этого вопроса, создавая бионическое изображение на основе коэффициента On-Pixel (OPR) и объединяя его с исходной картинкой с помощью искусственного интеллекта.

Таким образом, речь идет о продвинутом «Темном режиме», когда темные участки изображения не просто теряют в яркости, а полностью отключаются для экономии энергии. По аналогии с Always-On-Display, яркая область подсвечивается, а остальная часть экрана выключена.

Если данная опция станет доступной всем, она может быть реализована сначала как эксклюзив для смартфонов Pixel, а затем в качестве общедоступной настройки на уровне системы для всех. Если последнее и не случится, можно надеяться, что на технологию обратят внимание другие ведущие производители смартфонов и предложат свой аналог.