Роскомнадзор может заблокировать звонки через мессенджеры

Роскомнадзор технологически может начать блокировать звонки через мессенджеры, если они будут нарушать требования российского законодательства в процессе борьбы с мошенничеством. Однако основания для этого будут дополнительно прорабатываться, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов в кулуарах форума "Спектр".

"Мы можем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки нет. Это жесткий вариант, который возможен, как одна из мер [борьбы с фродом]", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Как пояснил Липов, в РФ может быть разработан комплекс требований к иностранными мессенджерам с точки зрения пропуска звонков для защиты граждан от мошенников. Мессенджер должен будет дать возможность гражданину самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонов: из-за границы или не из его записной книжки. В таком случае РКН сможет вводить временные запреты на все звонки через ту или иную платформу до выполнения этих требований.

"Условно говоря - пока не выполнил, звонить через тебя не смогут. Это отдельное регулирование, которое нужно продумывать. Оно на полях форума будет дополнительно обсуждаться", - добавил Липов.

Ежегодный специализированный форум "Спектр" проходит на сочинском курорте "Роза Хутор" 23 и 24 октября.