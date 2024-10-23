Испанские археологи нашли первый в стране древнеримский форум

В Испании археологи из Университета Гранады обнаружили остатки древнеримского форума при проведении изыскательских работ в городе Убрика, в провинции Андалусия. Это первая подобная находка на территории страны.

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"Главной целью раскопок было подтвердить гипотезу, выдвинутую местным ученым Хуаном Вегасо в конце XVIII века, о том, что центральная терраса холма, известного как Серро-де-ла-Мора, была местом расположения форума римского города", - говорится в заявлении профессора Университета Гранады Макарены Бустаманте Альварес, которое цитирует Sci News.

Авторы исследования утверждают, что им удалось найти именно древнеримский форум, хотя не все эксперты с этим согласны. Результаты раскопок, вероятно, потребуют дополнительных доказательств.

На данный момент известно, что археологи обнаружили остатки стены, которую они интерпретируют как стену ограждения центральной площади. Высота сохранившегося участка составляет около одного метра, а длина - около 16 метров.

Был раскопан ряд архитектурных элементов, указывающих на их принадлежность к крупным общественным зданиям. Ученые определили, что эти элементы относятся к римскому периоду.

"Мы подтвердили наличие монументального алтаря, сопровождавшегося декоративными архитектурными остатками, - следует из заявления исследовательской группы. - Сюда входят основания и стволы колонн, а также другие свидетельства наличия постаментов статуй и остатков колонн, разбросанных по всему городу".

Группа повторно обследовала несколько зданий, раскопанных в предыдущие годы. Это позволило "очертить область, указывающую на римские религиозные практики, особенно связанные с водой".

Кроме того, исследователи сумели уточнить хронологию римского города. Он был постоянно заселено вплоть до конца IV века нашей эры. Подтверждением хронологии стали найденные здесь монеты, на одной из которых изображена христограмма - пример ранней христианской иконографии.