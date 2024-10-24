Составлена подробная карта загадочного континента Венеры

В 2032 году запланирована миссия НАСА DAVINCI, главная цель которой — исследование области Альфа на Венере.

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Этот загадочный регион считается древним континентом. Он отличается необычным ландшафтом, который не встречается больше нигде в Солнечной системе: покрыт так называемыми тессерами — похожими на черепицу или мозаику структурами.

Спускаемому аппарату DAVINCI предстоит выяснить происхождение этих образований. Предполагается тектоническая природа формирования тессер: на Венере бушует более 85 тысяч вулканов (для сравнения, на Земле всего порядка 1,5 тысячи).

В рамках подготовки к миссии ученые составили подробную карту региона Альфа. Для этого оцифровываются сведения, полученные с ранее летавших на Венеру зондов, в том числе радиолокационные данные аппарата НАСА Magellan, а также снимки в радиодиапазоне с бывшей обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико.

Передовыми методами компьютерного моделирования на этой карте будут заполнены пробелы размером до километра. Такие же технологии будут использованы для обработки данных с будущего зонда DAVINCI, потому что в оригинале его фото получатся, скорее всего, размытыми — из-за необычайно плотной, заполненной туманом из серной кислоты венерианской атмосферы. Результатом станет карта Венеры с разрешением до метра на пиксель.

Если все будет в порядке, DAVINCI станет первым за долгие годы рукотворным объектом на Венере после советского аппарата «Вега», совершившего там посадку в 1985 году.