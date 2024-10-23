Apple прекратит производство Vision Pro до конца года

Компания Apple существенно сократила производство Vision Pro и может полностью остановить его до конца года. Об этом сообщает The Information.

© Apple

Согласно источнику, Apple уже уведомила Luxshare о прекращении производства в ноябре. Однако продажа шлемов продолжится, так как у компании есть достаточные запасы для удовлетворения спроса. Отмечается, что сборочные линии останутся на месте, что позволит возобновить производство в будущем при увеличении спроса.

Между тем, сокращение производства началось в начале лета. В настоящее время завод Luxshare выпускает около 1000 шлемов в день, что составляет половину от пикового объема.

Поставщики Apple уже произвели компоненты для 500-600 тыс. Vision Pro. Некоторые заводы прекратили выпуск деталей еще в мае, а на складах скопились десятки тысяч неиспользованных компонентов.

The Information также отмечает, что Apple приостановила работу над вторым поколением Vision Pro минимум на год, чтобы сосредоточиться на более дешевой версии шлема.