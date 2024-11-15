Почему самолеты оставляют за собой белые следы?

Каждый, кто хоть раз смотрел в чистое голубое небо, замечал в нем белые полоски на горизонте — следы от пролетающих мимо самолетов. Портал popsci.com рассказал, почему они появляются, из чего состоят и как они способны повредить климату.

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Белые «хвосты», оставляемые самолетами в небе, называются конденсационными следами. По сути, они состоят из пара, замерзшего на частичках сажи — оба компонента являются стандартными отходами авиационных двигателей. А если говорить еще проще, то эти следы — ничто иное как искусственные облака. Они формируются по схожему принципу, просто в продолговатой форме.

Почему появляются конденсационные следы?

Самолеты не всегда оставляют конденсационный след. Для их появления нужны специфические атмосферные условия, иначе пар от двигателей не кристаллизуется. Воздух должен быть достаточно влажным, чтобы вода не испарялась моментально, и достаточно холодным — чтобы она замерзала. Подобное состояние называют «ледяным перенасыщением»: оно происходит сравнительно часто на привычных для коммерческих авиалиний высотах. Несмотря на это, следы появляются лишь в 5-10% случаев.

Как долго конденсационный след продержится в небе тоже зависит от условий. При теплом, засушливом воздухе он испаряется за секунды или минуты, а в достаточно холодном и влажном небе может держаться до шести часов. Помимо этого, на многое влияет время года и конкретный регион — именно они определяют температуру и влажность воздуха. Поэтому в некоторых местах следы чаще заметны весной и осенью, чем летом и зимой.

Опасны ли конденсационные следы?

Да, но они не представляют прямой угрозы здоровью людей, и, скорее всего, не в том смысле, в котором можно подумать. Все больше научных работ показывают, что конденсационные следы, если взять их как единое целое по всей планете, оказывают нагревающий эффект. Иными словами, они ухудшают глобальное потепление.

Конечно, авиалинии сами по себе влияют на климатические изменения из-за того, что самолеты сжигают горючее топливо, однако эффект конденсационных следов — отдельное явление. Причем достаточно мощное: на них приходится 2% нагревания, происходящего каждый год. И это включая выхлопы автомобилей, сельскохозяйственные выделения и обогрев домов. Да, цифра в 2% выглядит не слишком пугающе, однако по оценкам некоторых источников объем коммерческого трафика в небе за следующие 30 лет возрастет в 2,5 раза. А значит, и эффект конденсационных следов станет заметнее.

Почему конденсационные следы вредят климату?

Как и любые другие облака, следы самолетов не только отражают свет, но и поглощают его. Они поглощают тепло. Поэтому в солнечный день конденсационный след выполняет две функции. Он одновременно и не дает теплу Земли уходить в космос, и отражает свет от поверхности планеты. К сожалению, первый эффект обычно перевешивает второй. Особенно после захода Солнца.