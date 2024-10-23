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Чемезов предложил переименовать Superjet по-русски

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил переименовать российский самолет Sukhoi Superjet. Его слова приводит издание «Бизнес Online».

Чемезов предложил переименовать Superjet по-русски
© РИА Новости
«Название мы, наверное, поменяем, оно не совсем русское. Мы уже работаем над этим», — сказал он.

Чемезов предложил связать самолет с именем авиаконструктора Александра Яковлева, так как самолет был создан в «ОКБ имени Яковлева».

«Посмотрим, сейчас идет обсуждение. Может быть, мы это предложим для обсуждения широкой публике, чтобы кто-то дал предложение», — отметил он.

По его словам, «Superjet — это какое-то нерусское название, но так сложилось». Чемезов напомнил, что название появилось в момент сотрудничества с западными странами. Он добавил, что в настоящее время многие компоненты самолета импортозамещены.

В мае Чемезов также заявлял, что «Ростех» может переименовать российскую версию самолета Superjet в «Яковлев»

Опытный образец ближнемагистрального самолета SJ-100 из импортозамещенных деталей начал сертификационные летные испытания летом текущего года. Первый полет проходил на аэродроме в подмосковном Жуковском, во время него проходила испытания российская топливная система.

Наука и техника
Александр Яковлев
Сергей Чемезов
Ростех
Жуковский