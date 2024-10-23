Разработаны концепции двух лунных ультрафиолетовых телескопов

Российские и китайские астрономы разработали детальные концепции двух лунных ультрафиолетовых телескопов, которые будут вести постоянные наблюдения за ночным небом на поверхности естественного спутника Земли. Об этом сообщил научный сотрудник Института астрономии РАН Андрей Шугаров на XV Московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.

"В рамках подписанного между РФ и Китаем соглашения по сотрудничеству в области освоения и изучения Луны планируется постройка на поверхности спутника Земли астрофизических телескопов. Несколько лет мы совместно с коллегами из Китая прорабатывали планы, и сейчас мы готовы представить две концепции телескопов, которые потенциально будут отправлены на Луну в рамках миссии ILRS-5", - пояснил Шугаров.

В рамках первой из них китайские и российские астрономы предлагают создать и доставить на Луну телескоп с 60-сантиметровым зеркалом, который будет способен вести наблюдения в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной части спектра. Вторая концепция подразумевает создание максимально широкоугольного ультрафиолетового телескопа, который будет способен получать снимки размером с четверть от общей площади ночного неба за счет объединения снимков с большого числа индивидуальных модулей.

Первый телескоп будет также оснащен большим набором научных инструментов, в том числе различными камерами и спектрографами. Он будет способен отслеживать как различные процессы как в Солнечной системе, в том числе выбросы солнечной массы, так и астрофизические объекты и явления, в том числе далекие экзопланеты и вспышки сверхновых. Второй телескоп впервые даст астрономам возможность отслеживать быстрые перемены в ультрафиолетовом свечении всего ночного неба и искать вспышки, порожденные источниками гравитационных волн.

Перспективы лунной астрономии

Как отметил Шугаров, российские и китайские ученые планируют собрать компактные и дешевые прототипы этих установок, чья масса составит 5-10 кг, и отправить их на Луну вместе с одним из посадочных модулей программы "Луна". Это позволит оценить практическую применимость и научную перспективность этих проектов при их работе на Луне, а также отработать технические аспекты миссии, которые нельзя на все 100% проверить на Земле.

"Отправка прототипов позволит нам отработать технологии, связанные с защитой телескопов от лунной пыли, а также оценить, насколько стабильным будет телескоп, установленный на поверхности Луны, и какие сложности будут возникать при ведении наблюдений в условиях лунного цикла дня и ночи. Также мы планируем проверить уникальные режимы работы, которые будут доступны только при установке телескопов на лунной поверхности, в частности, одновременные наблюдения с Земли, открытого космоса и Луны", - пояснил ученый.

Шугаров сообщил, что ученые планируют использовать при создании прототипов телескопов уже присутствующие на рынке компоненты, в том числе промышленные светочувствительные матрицы, системы астронаведения для спутников и лазерные системы передачи данных, что позволит снизить стоимость прототипов и ускорить их разработку. Подобные телескопы также можно будет отправить на Луну вместе с зарубежными лунными миссиями, если у их разработчиков появится интерес к подобным наблюдениям, подытожил ученый.