Кладбище кораблей викингов обнаружили в Швеции

Шведские археологи при проведении раскопок в округе Халланд обнаружили крупное захоронение эпохи викингов. Оно было найдено во время обследования доисторического поселения, расположенного недалеко от современного города Варберга.

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Как сообщает Heritage Daily, на данный момент раскопано около шести процентов всего древнего кладбища, но оно уже поразило исследователей своими размерами. Работы затрудняет то, что большая часть могильника расположена под современными постройками.

Тем не менее археологам уже удалось обнаружить 139 могил, содержащих останки людей и животных, а также погребальный инвентарь, в том числе глиняные горшки и драгоценности.

Кладбище датировано эпохой викингов. Установить его принадлежность к этой эпохе помогли и корабли - многие из погребенных здесь людей были похоронены на кораблях, это известная погребальная практика викингов.

Какими были викинги на самом деле

На данный момент сообщается об "отпечатках трех корабельных захоронений", одном кургане, имеющем форму корабля, а также о найденных остатках 50-метрового судна. Здесь же были выявлены участки, на которых сохранились следы многочисленных погребальных костров.

Многие могилы оказались потревожены - веками в этом месте проводились земляные и строительные работы, кладбище неоднократно буквально было перепахано. Даже удивительно, что нашли его только сейчас.

По словам археолога Петры Нордин из исследовательского проекта Arkeologerna, надгробные сооружения в основном разрушены, а останки викингов буквально разбросаны по полю.

"Сами могилы различались: в некоторых из них в круглых костровых ямах были похоронены собаки, а человеческие останки находились в продолговатых ямах. Собака была компаньоном, ее сжигали на погребальном острее вместе с хозяином", - говорит Нордин.

В ходе раскопок также было выявлено квадратное захоронение с тремя большими ямами для погребального костра. В нем нашли 17 сосудов, останки человека и животных, железные наконечники стрел, фибулы, золотые подвески и фрагмент арабской серебряной монеты, датируемой 795-806 гг. н.э.

Эксперты предполагают, что это было место кремации, где костры разводились над землей. По словам археологов, концентрация захоронений указывает на то, что где-то поблизости находилось крупное поселение эпохи викингов.