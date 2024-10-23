Россияне сообщили о сбое в работе Telegram

Российские пользователи сообщают о массовом сбое в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщает портал Downdetector.

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По данным портала, на сбой пожаловались порядка тысячи россиян. Больше всего жалоб пользователей поступили из Москвы — порядка 29% от общего числа.

Жалобы начали поступать примерно в 16:15 по московскому времени. Пользователи отметили проблемы с загрузкой приложения и отправкой сообщений.

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Как уточняет портал, проблемы могут возникнуть в результате аварии или технического сбоя, она также может оказаться временной.

До этого резкий рост числа сообщений о сбоях в работе мессенджера произошел вечером 10 октября, однако затем ситуация также резко нормализовалась в течение полутора часов. Позднее рост числа сообщений о сбоях был зафиксирован между 1:00 и 3:00 по московскому времени, после чего ситуация вновь нормализовалась.

Наиболее серьезные сбои начались около 6:00. С этого времени Downdetector фиксировал около 600-700 сообщений о сбоях каждые 15 минут.