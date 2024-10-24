В джунглях Амазонки нашли затерянное колониальное поселение

В Бразилии археологи из исследовательского проекта Amazonia Revelada обнаружили затерянное колониальное поселение, датируемое XVIII веком. В настоящий момент оно скрыто под тропическими лесами Амазонки.

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Об открытии рассказывает Heritage Daily. Для Бразилии оно оказалось первым в своем роде. Выявить поселение помогла технология лазерного сканирования местности - LiDAR. Это передовой метод дистанционного зондирования, который все активнее используют археологи по всему миру. Сканер устанавливается на борту самолета или беспилотника, облетающего огромную территорию.

Лучи лазера направляются на землю, после чего, отразившись от объекта, возвращаются обратно. По длине волн формируется картинка, а на выходе исследователи получают трехмерную цифровую карту скрытого ландшафта.

Из пресс-релиза Музея Амазонки в Манаусе, Эдуардо Невес следует, что лазерный сканер помог археологам обнаружить забытое колониальное поселение, которое, как оказалось, присутствовало на картах XVIII века.

Уже установлено, что поселение существовало около 300 лет, после чего португальские колонисты по каким-то причинам его покинули. Больше сюда человек не возвращался. Сообщается также, что поселение было частью колониальной португальской провинции, существовавшей с начала XVII века до начала XIX века, когда Бразилия стала независимым государством.

Это не единственное интересное открытие, совершенное в рамках данного исследовательского проекта. Еще два объекта сканер помог обнаружить на территории штата Рондония. Первый из них представляет собой комплекс каменных сооружений - с воздуха археологи заметили геометрические структуры, в том числе квадратные и круглые, а также линейные объекты. Последние, возможно, являются дорогами. Второй объект - сетчатый, аналогов ему пока нет.