Российский прибор на зонде BepiColombo обнаружил серу, алюминий и калий на Меркурии
Российский нейтронный спектрометр MGNS, установленный на борту аппарата MPO миссии BepiColombo, обнаружил следы присутствия серы, алюминия и калия на поверхности Меркурия во время сближений с первой планетой Солнечной системы.
Об этом сообщил старший научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Александр Козырев на XV Московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.
"Одна из главных задач нашего прибора - поиск потенциальных скоплений воды на Меркурии и построение глобальной химической карты планеты. Мы уже провели первые спектроскопические замеры такого рода во время четырех сближений с Меркурием. Эти непродолжительные замеры указали на присутствие серы, алюминия и калия на Меркурии, чьи доли в целом соотносятся с прошлыми замерами с прибора GRS на борту зонда Mssenger", - пояснил Козырев.
Как отметил ученый, эти успешные замеры подтвердили работоспособность российского прибора и возможность его использования для составления глобальной карты веществ, присутствующих на поверхности Меркурия. По словам Козрыева, зонд MPO начнет сбор необходимых для этого данных в первые месяцы после выхода на стабильную орбиту у Меркурия, что произойдет в начале 2027 года, на год позже изначально озвученных сроков, что связано с выявленными в мае проблемами с работой двигателей миссии.
Тайны первой планеты
Программа BepiColombo выполняется с 2008 года совместными усилиями ЕКА и JAXA. В ходе миссии к Меркурию должны быть доставлены два орбитальных аппарата - MPO и MMO, задачей которых станет изучение ближайшей к Солнцу планеты и окружающего пространства, включая исследование невидимой с Земли стороны Меркурия. По текущим планам руководства миссии, зонды должны достичь цели к декабрю 2026 года после серии сложных гравитационных маневров.
Несколько научных приборов, установленных на борту двух аппаратов BepiColombo, разработаны при участии российских специалистов. В частности, исследователи из РФ разработали установку MGNS, состоящую из двух нейтронных спектрометров. Они помогут ученым понять, присутствует ли вода и другие летучие вещества в кратерах на полюсах Меркурия, раскрыть ее возможные пути попадания на первую планету Солнечной системы, а также составить первую детальную химическую карту ее поверхности.