Российский прибор на зонде BepiColombo обнаружил серу, алюминий и калий на Меркурии

Российский нейтронный спектрометр MGNS, установленный на борту аппарата MPO миссии BepiColombo, обнаружил следы присутствия серы, алюминия и калия на поверхности Меркурия во время сближений с первой планетой Солнечной системы.

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Об этом сообщил старший научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Александр Козырев на XV Московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.

"Одна из главных задач нашего прибора - поиск потенциальных скоплений воды на Меркурии и построение глобальной химической карты планеты. Мы уже провели первые спектроскопические замеры такого рода во время четырех сближений с Меркурием. Эти непродолжительные замеры указали на присутствие серы, алюминия и калия на Меркурии, чьи доли в целом соотносятся с прошлыми замерами с прибора GRS на борту зонда Mssenger", - пояснил Козырев.

Как отметил ученый, эти успешные замеры подтвердили работоспособность российского прибора и возможность его использования для составления глобальной карты веществ, присутствующих на поверхности Меркурия. По словам Козрыева, зонд MPO начнет сбор необходимых для этого данных в первые месяцы после выхода на стабильную орбиту у Меркурия, что произойдет в начале 2027 года, на год позже изначально озвученных сроков, что связано с выявленными в мае проблемами с работой двигателей миссии.

Тайны первой планеты

Программа BepiColombo выполняется с 2008 года совместными усилиями ЕКА и JAXA. В ходе миссии к Меркурию должны быть доставлены два орбитальных аппарата - MPO и MMO, задачей которых станет изучение ближайшей к Солнцу планеты и окружающего пространства, включая исследование невидимой с Земли стороны Меркурия. По текущим планам руководства миссии, зонды должны достичь цели к декабрю 2026 года после серии сложных гравитационных маневров.

Несколько научных приборов, установленных на борту двух аппаратов BepiColombo, разработаны при участии российских специалистов. В частности, исследователи из РФ разработали установку MGNS, состоящую из двух нейтронных спектрометров. Они помогут ученым понять, присутствует ли вода и другие летучие вещества в кратерах на полюсах Меркурия, раскрыть ее возможные пути попадания на первую планету Солнечной системы, а также составить первую детальную химическую карту ее поверхности.