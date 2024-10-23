Представлена электронная книга на Android в виде смартфона

Компания Boox представила электронную книгу Palma 2, которая выполнена в виде привычного смартфона. Об этом сообщает портал 9to5Google.

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Boox Palma 2 оснащен 6,13-дюймовым дисплеем Carta 1200 на электронных чернилах с разрешением 824x1648 пикселей. В устройстве предусмотрен датчик освещенности для автоматической регулировки яркости и цветовой гаммы.

Отмечается, что в электронной книге предусмотрены несколько режимов отображения: HD для комфортного чтения, «сбалансированный» для беглого просмотра, «быстрый» для прокрутки веб-страниц и «сверхбыстрый» для просмотра видео.

Встроенная память устройства составляет 128 ГБ, а оперативная — 6 ГБ. Также отмечается наличие слота для карт памяти microSD и «модернизированного восьмиядерного процессора», подробные характеристики которого не раскрываются.

Среди прочих особенностей новинки указаны поддержка Wi-Fi, Bluetooth, встроенных стереодинамиков, двух микрофонов и предустановленной операционной системы Android 13 с магазином Google Play. Кроме того, в электронной книге имеется сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке питания.

Из других характеристик выделяют 16-мегапиксельную основную камеру со вспышкой для сканирования документов, аккумулятор емкостью 3950 мАч, толщину 8 мм и вес 170 г.

В США Boox Palma 2 оценили в $280 (около 27 тыс. руб.).