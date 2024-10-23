«Джеймс Уэбб» смог обнаружить в ранней Вселенной уникальные квазары

В ранней Вселенной космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил квазары без регистрируемого окружения из вещества. Об этом сообщает 3Dnews.ru.

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Квазары — это активные ядра галактик, которые представляют собой сверхмассивные черные дыры. Они непрерывно поглощают падающее на них вещество. По словам доцента физики Массачусетского технологического института Анны-Кристины Эйлерс, вопреки предыдущему мнению, выяснилось, что в среднем эти квазары не обязательно находятся в областях ранней Вселенной с наибольшей плотностью.

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«Некоторые из них, кажется, находятся неизвестно где. Трудно объяснить, как эти квазары могли вырасти такими большими, если кажется, что им нечем питаться», — отметила эксперт.

Ранее ученые из Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли объявили об открытии гравитационной линзы рекордной силы. Специалистами было обнаружено очень редкое расположение ряда галактик и скоплений. Они оказались выстроены в одну линию на расстоянии до 12 млрд световых лет от Земли. По словам ученых, данное явление похоже на нахождение в стоге сена семи выстроенных в ряд иголок.