Huawei могла обхитрить TSMC и обойти американские санкции

Китайская корпорация Huawei могла обхитрить тайванскую компанию TSMC и заставить ее выпустить для нее чипы для ИИ-ускорителей в обход санкций. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, недавно сторонняя организация заказала у тайванского производителя чипы. Они были подозрительно похожи на используемые Huawei технологические решения, о чем TSMC уведомила власти США. Формальных причин для отказа не нашлось, и, по всей видимости, партию изготовили. Позднее специалисты лаборатории TechInsights выяснили, что в основе современного китайского ИИ-ускорителя Huawei Ascend 910B лежит чип, произведённый TSMC по 7 техпроцессу. Сама Huawei в ответ на это заявила, что «никогда не выпускала чип 910B».

В результате TSMC оказалась под расследованием Минфина США, которая подозревает компанию в возможном нарушении экспортных ограничений Вашингтона. Сам производитель заявлял Reuters, что взаимодействует с ведомством, однако ему пока неизвестно о каких-либо расследованиях в отношении него.

Напомним, что с 2020 года США усилили контроль над экспортом передовых чипов для китайских компаний. Американские власти опасаются, что новейшие технологии могут использоваться для военных нужд КНР. С 15 мая 2020 года TSMC, в соответствии с нормативными требованиями, прекратила выпускать чипы для ИИ-ускорителей и смартфонов компании Huawei Technologies.