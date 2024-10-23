В России замедлился рост продаж фитнес-трекеров и умных часов

В последнее время в России наблюдается снижение спроса на умные часы и фитнес-браслеты среди российских покупателей. Это связано с насыщением рынка и замедлением технологических инноваций, сообщили представители ретейлеров и дистрибьюторов. Об этом сообщает издание «Ведомости».

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По статистике «М.Видео-Эльдорадо», МТС и «Марвел-дистрибуции», за первые девять месяцев 2024 года количество продаж носимых устройств осталось на уровне прошлого года. На «Авито товарах» продажи смарт-часов за этот период остались примерно на том же уровне, а продажи фитнес-браслетов даже снизились, подтверждает руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров.

Однако в денежном выражении продажи носимых устройств увеличивались двузначными темпами из-за роста цен. По данным «М.видео-Эльдорадо», за девять месяцев 2024 года было продано носимых устройств на 38 млрд рублей, что на 17% больше, чем годом ранее.

Средняя цена за носимое устройство на Ozon за девять месяцев увеличилась на 11% до 4000 рублей, а у Wildberries – на 22% до 1150 рублей. В Re:Store средняя цена на умные часы бренда Apple выросла на 9%, а на Samsung – на 15%, сообщил представитель компании, не называя абсолютных цифр.