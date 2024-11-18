Ядерные боеголовки против астероидов: в чем ошибаются голливудские фильмы?

В фильме «Армагеддон» NASA решила спасти человечество от гигантского астероида, отправив к нему команду шахтеров. Звучит глупо, но планетарная оборона — реальное явление. Астрономы постоянно следят за потенциально опасными астероидами и другими объектами, однако методы защиты от них, чаще всего, непохожи на те, что мы видим в фильмах. Портал popsci.com рассказал, в чем Голливуд ошибается насчет астероидов.

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«Гренландия» (2020) — фрагмент кометы падает на Землю

Тот факт, что космические агентства ошибочно спрогнозировали, где именно упадет фрагмент кометы — уже нереалистично. Они предсказали бы время и место падения почти со стопроцентной точностью. Однако взрывная волна, созданная падением, получилась довольно правдоподобной: она действительно была бы похожа на ядерный взрыв.

Может ли комета убить всех на планете? Теоретически да, но об этом можно не беспокоиться. Кометы из-за своей скорости действительно имеют «апокалиптический» потенциал, но они проводят большую часть времени на крайних рубежах Солнечной системы. Шансы попадания одной из них в Землю крайне малы. А вот миллионы астероидов, отцепившихся от пояса между Марсом и Юпитером, регулярно проходят в опасной близости от Земли, и они действительно могут столкнуться с планетой. Хотя крупные астероиды — редкость по сравнению с мелкими. Почти все глыбы, способные уничтожить жизнь на планете, уже давно задокументированы астрономами, и пока они не угрожают человечеству.

«Пространство» (2020) — скрытный астероид сталкивается с Землей

Астероиды часто изображают медленными, грациозными объектами, неторопливо летящими в невесомости. Но в «Пространстве» все было по-другому: незамеченный астероид прорвался через атмосферу Земли, превратился в огромный огненный шар и в течение пары секунд упал в океан. Завораживающе, пугающе реалистичное зрелище.

Заметим ли мы опасный астероид до того, как будет слишком поздно? Чем больше астероид, тем больше солнечного света он отражает, и тем проще его заметить. Конечно, глыбы поменьше обнаружить тяжелее, но NASA и другие космические агентства располагают отличными комплексами телескопов, наблюдающих за потенциальными угрозами. Нам всегда может просто не повезти, но с каждым годом шансы на столкновение с незамеченным астероидом становятся ниже.

«Империя наносит ответный удар» (1980) — полет через пояс астероидов

Каждый фанат «Звездных войн» помнит эту сцену. Музыка, зрелище, напряженная погоня — идеально. Правда, астероидное поле, показанное в фильме, нельзя назвать реалистичным. Обычно астероиды не находятся так близко друг к другу — их разделяют миллионы километров. В реальности космическим кораблям не пришлось бы совершать маневры, чтобы прятаться за астероидами или уходить от столкновения.

Можно ли отправить к астероиду команду астронавтов, чтобы подорвать его изнутри? Теоретически да, но это не очень нужно. Роботизированный аппарат может проделать те же процедуры, не подвергая людей опасности. Не говоря уже о том, что никто в здравом уме не попытался бы взорвать астероид большой бомбой. Она не только не смогла бы разделить глыбу на два крупных осколка, но и сделала бы их радиоактивными. Отражение астероидов — гораздо более эффективный метод, хотя объекты помельче действительно можно было бы подорвать ядерной бомбой. При условии, что Землю не осыплет дождем радиоактивных осколков, конечно же.

«Столкновение с бездной» (1998) — подрыв кометы ядерными боеголовками

Команда драматично летит прочь от кометы, нажимает на детонатор, активирующий ядерные боеголовки… После чего корабль обдает взрывной волной. Которой, на самом деле, не было бы, потому что в космосе нет воздуха. Но, если корабль слишком близко к взрыву, то люди внутри получили бы фатальное облучение радиацией.

Действительно ли ядерные боеголовки — единственная надежда? Может быть. Они и впрямь помогают быстро создать мощный эффект. Однако во многих сценариях защиты планеты от астероидов и комет этот сценарий — более проблематичный. Есть риск, что корабль с ядерным грузом на борту взорвется в атмосфере, из-за чего радиоактивные обломки разбросает по большой площади. К тому же, у запуска орудия массового уничтожения в космос есть большие геополитические последствия.

Альтернативный вариант — нечто под названием «кинетический импактор». Аппарат, который врежется в космический объект на правильной скорости, чтобы отклонить его траекторию. По этому принципу проводилась миссия DART, действительно изменившая путь астероида..