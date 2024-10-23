Эксперт объяснил бесплатность сервисов Google

Член правления ОД «Информация для всех» Евгений Альтовский выразил своё мнение по поводу бесплатности сервисов Google и других корпораций. По его словам, «бесплатный сыр только в мышеловке».

Альтовский обратил внимание, что сервисы той же Google являются бесплатными, так как собирают пользовательские данные для «рекламного профилирования», а затем эти данные отправляются рекламодателям. При этом такая информация годится и для политического влияния, и других форм манипулирования обществом.

Эксперт призвал подбирать гаджеты с учётом «конца интернета», когда функциональность любого устройства всерьёз нарушится или станет ограниченной из-за отключения стороннего сервера, от которого зависит ПО. Поэтому важно, чтобы устройство смогло работать автономно от Сети в любой момент.

Альтовский подчеркнул, что общество слишком легко и быстро согласилось с тем, что телефоны, компьютеры и любая другая современная техника толком не работает или вообще не функционирует без соединения с интернетом, хотя объективных причин тому нет.