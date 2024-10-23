В смартфонах Huawei нашли запрещенный чип

Процессор тайваньской компании TSMC нашли в смартфонах Huawei вопреки запрету Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters.

Чип от TSMC обнаружили в процессоре Ascend 910B, который используют в смартфонах китайской корпорации Huawei. Об этом сообщили специалисты исследовательской компании TechInsights. Huawei находится под американскими санкциями с 2019 года, и с точки зрения американского законодательства TSMC нарушила закон.

По словам экспертов TechInsights, они рассказали об этом TSMC, после чего представители тайваньской корпорации связались с Министерством торговли США и объяснили ситуацию. По их словам, в компании не знают, каким образом их полупроводниковое оборудование оказалось в устройствах Huawei вопреки запрету. В TSMC подчеркнули, что не поставляли чипы Huawei с середины сентября 2020 года.

Представитель TSMC рассказал журналистам, что компания активно сотрудничает с Министерством торговли США по данному вопросу.

«На данный момент нам неизвестно, является ли TSMC объектом какого-либо расследования», — заявили в корпорации. «Это открытие демонстрирует, насколько сложным может быть обеспечение экспортного контроля как для компаний, так и для регулирующих органов», — заключили журналисты Reuters.

В конце октября корпорация Huawei представила независимую операционную систему (ОС) HarmonyOS NEXT. В компании заявили, что у новой ОС нет ничего общего с Android.