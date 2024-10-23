Xiaomi представила 2К-монитор с частотой 180 Гц за $197

Redmi продолжает расширять ассортимент геймерских решений, выпуская новый монитор Redmi Gaming Monitor G27Q (2025), который предлагает превосходное соотношение цены и качества.

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За умеренную стоимость этот девайс оснащен передовой IPS-матрицей с разрешением 2560×1440 и диагональю 27 дюймов.

Redmi Gaming Monitor G27Q (2025) поддерживает частоту обновления до 180 Гц, что делает его идеальным для динамичных игр. Время отклика составляет всего 1 мс (GtG), а яркость достигает 300 нит.

Монитор может отображать до 95% цветового охвата DCI-P3 и 100% sRGB с минимальной цветовой погрешностью Delta E<2, что делает его подходящим не только для гейминга, но и для работы с графикой.

Геймерские функции и эргономика

Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync, что улучшает плавность игрового процесса за счет синхронизации кадров. Безмерцательная подсветка и функция снижения интенсивности синего света, сертифицированная TÜV Rheinland, помогают снизить нагрузку на глаза во время длительных игровых сессий.

Подставка монитора предоставляет широкие возможности для настройки: его можно регулировать по высоте, углу наклона и поворота, а также устанавливать в портретную ориентацию. Поддерживается крепление VESA 75×75 мм для дополнительной гибкости в размещении устройства.

Интерфейсы подключения

Redmi Gaming Monitor G27Q (2025) оснащен двумя HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, что позволяет подключать несколько устройств одновременно.

Цена и доступность

Новинка уже доступна в Китае на сайте Xiaomi Mall по цене 1399 юаней (около $197).