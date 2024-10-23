В Совфеде оценили смартфоны на российской ОС «Аврора»

Сенатор Артем Шейкин, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, продолжает тестировать смартфоны на российской операционной системе (ОС) «Аврора». По его словам, устройства стали еще более удобными и функциональными благодаря решению проблемы ограниченности доступных приложений для связи с близкими. Об этом сообщает РИА Новости.

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Шейкин отметил, что с появлением приложения «Аврорекс» пользователи «Авроры» получили доступ к широкому спектру мобильных приложений, которые ранее были недоступны. Это значительно улучшило пользовательский опыт и сделало «Аврору» более привлекательной для широкой аудитории.

Кроме того, сенатор подчеркнул, что на ОС «Аврора» теперь можно запускать любые приложения для Android, что делает её ещё более привлекательной. Разработчики также внедрили в систему магазин приложений RuStore, предлагающий пользователям доступ к широкому спектру приложений.

Шейкин уверен, что «Аврора» станет достойной альтернативой зарубежным операционным системам и будет способствовать развитию отечественной IT-индустрии. Он продолжает ожидать новые обновления от разработчиков операционной системы и расширение её возможностей.

ОС «Аврора» – российская мобильная операционная система с закрытым исходным кодом, разработанная на базе Sailfish OS для использования в государственных учреждениях. Система включает функции централизованного управления устройствами, шифрования данных и многофакторной аутентификации. Аврора сертифицирована ФСТЭК России.