Блогер сравнил камеры смартфонов Xiaomi 14T Pro и HONOR Magic6 Pro

На YouTube-канале Dariusz Tech выяснили, какие фото и видео делают смартфоны Xiaomi 14T Pro и HONOR Magic 6 Pro, а также какой из них лучше брать.

© YouTube/Dariusz Tech

Оба смартфона умеют снимать видео в портретном режиме. Но цветопередача у них немного различается. При этом если вам нужен хороший зум, то лучше выбирать Xiaomi.

На фронтальную камеру HONOR Magic6 Pro можно записывать видео в 1080p 30 к/с, но без портретного режима. А вот Xiaomi даёт возможность записывать в этом режиме, хоть и тоже в разрешении Full HD. Максимальное же разрешение для съёмки видео на селфи-камеру у обоих смартфонов — 4К 30 к/с.

При съёмке на основную камеру в 4К 60 к/с у Xiaomi бывают проблемы с автофокусом. И даже вручную камера может не сфокусироваться на объекте, если он находится близко. У HONOR подобных проблем нет.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

Вывод

Явного победителя по камерам среди Xiaomi 14T Pro и HONOR Magic 6 Pro нет. Днём на Xiaomi получаются более качественные селфи-фото, а ночью лучше снимки делает HONOR. Также 14T Pro выигрывает с точки зрения зума.