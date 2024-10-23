Apple позаботится о слухе пользователей AirPods только в Канаде и США

С обновлением iOS 18.1 RC в AirPods Pro 2 появились новые функции, направленные на поддержание здорового слуха, но при этом США и Канада получат эксклюзивный режим защиты слуха. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

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Среди новых функций AirPods Pro 2 — проверка слуха и режим слухового аппарата. Первая позволяет пользователям оценить остроту слуха, и, как отмечают эксперты, результаты с наушников близки к медицинскому оборудованию. Эта функция будет доступна в более чем 100 странах, включая США, Германию и Японию. При этом в России она работать не будет.

Режим слухового аппарата предназначен для улучшения восприятия окружающих звуков и считается полезным при легкой потере слуха. Однако он не сможет полностью заменить традиционные слуховые аппараты из-за более слабого аккумулятора. Эта функция также будет доступна в ряде стран, кроме России.

Режим защиты слуха от громких звуков будет доступен лишь пользователям из США и Канады, и компания Apple пока не сообщает о планах его расширения на другие регионы.

На данный момент пользователям доступна iOS 18.1 RC, а релиз полноценной версии ожидается до конца текущей недели.