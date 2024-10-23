Samsung планирует добавить в Galaxy Z Fold сенсор артериального давления

Компания Samsung работает над созданием инновационного складного смартфона Galaxy Z Fold, оснащенного датчиком для измерения артериального давления пользователя. Это стало известно благодаря недавно поданному патенту, который описывает технологию, позволяющую измерять давление путем прикосновения пальца к дисплею устройства. Об этом сообщает издание Patently Apple (PA).

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Устройство будет использовать запатентованный датчик PPG, встроенный непосредственно в экран смартфона. Пиксели дисплея смогут выполнять функции красных и зеленых светодиодов, обычно используемых для измерения пульса и уровня кислорода в крови. Регулировка яркости и цвета света, испускаемого этими пикселями, будет зависеть от силы прикосновения, что должно улучшить точность сигнала.

Однако эффективность и точность такой технологии вызывает вопросы. Существующие на рынке решения используют более сложные системы. Например, в некоторых смарт-часах есть манжеты, и точность их работы калибруется с использованием традиционного тонометра.

На данный момент неизвестно, планирует ли Samsung выпустить устройство с такой функцией. Патенты часто остаются на стадии разработки и не всегда реализуются в коммерческих продуктах.