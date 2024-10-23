Эксперты раскрыли секреты правильной зарядки смартфонов

Эксперты из сервисного центра Gadget Ufa раскрыли секреты правильной зарядки смартфонов, которые помогут продлить срок их службы. В беседе с UfacityNews.ru специалисты поделились пятью ключевыми правилами, следуя которым можно избежать повреждений аккумулятора и увеличить его долговечность.

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Во-первых, рекомендуется использовать оригинальное зарядное устройство, чтобы избежать возможных повреждений аккумулятора. Во-вторых, не стоит допускать полного разряда телефона, постарайтесь поддерживать уровень заряда выше 20%. Также важно избегать перегрева, не заряжая телефон в слишком горячих местах или под прямыми солнечными лучами.

Кроме того, специалисты советуют заряжать телефон до 80%, так как полная зарядка не всегда необходима. И, наконец, если телефон не используется, лучше отключать его от зарядного устройства.