Эксперты раскрыли секреты правильной зарядки смартфонов

Эксперты раскрыли способы правильной зарядки смартфона
Эксперты из сервисного центра Gadget Ufa раскрыли секреты правильной зарядки смартфонов, которые помогут продлить срок их службы. В беседе с UfacityNews.ru специалисты поделились пятью ключевыми правилами, следуя которым можно избежать повреждений аккумулятора и увеличить его долговечность.
Во-первых, рекомендуется использовать оригинальное зарядное устройство, чтобы избежать возможных повреждений аккумулятора. Во-вторых, не стоит допускать полного разряда телефона, постарайтесь поддерживать уровень заряда выше 20%. Также важно избегать перегрева, не заряжая телефон в слишком горячих местах или под прямыми солнечными лучами.
Кроме того, специалисты советуют заряжать телефон до 80%, так как полная зарядка не всегда необходима. И, наконец, если телефон не используется, лучше отключать его от зарядного устройства.
«Следуя этим простым правилам, вы сможете продлить срок службы аккумулятора вашего телефона», – подчеркнули в компании Gadget Ufa.