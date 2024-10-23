Составлен топ из семи лучших смартфонов с большими экранами

Редакция портала CHIP составила подборку из семи лучших смартфонов с большими экранами во всех ценовых категориях.

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Открывает список Infinix Hot 30 Play. Это ультрабюджетное устройство с большим экраном диагональю 6,82 дюйма и частотой 90 Гц, чипсетом MediaTek Helio G37 и 8 ГБ оперативной памяти.

За ним следует Tecno Pova 6 Neo с 6,8-дюймовым экраном с частотой 120 Гц и игровым процессором MediaTek Helio G99 Ultimate. Смартфон может похвастаться батареей емкостью 7000 мАч, что обеспечивает несколько дней работы без подзарядки.

На третьем месте оказался Huawei Nova Y91 с 6,95-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц, аккумулятором емкостью 7000 мАч. Весит смартфон 214 грамм, а толщина его корпуса составляет 8,9 мм.

В топ также попал Ulefone Note 17 Pro с 7-дюймовым экраном, который поддерживает работу со стилусом. Среди прочего отмечается наличие 12 ГБ оперативной памяти и чипа MediaTek Helio G99. Однако батареи емкостью 5050 мАч может оказаться недостаточно для такого большого дисплея.

Huawei Pura 70 Pro оказался на пятом месте, который предлагает 6,8-дюймовый LTPO OLED-экран с динамической частотой 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти и тройную камеру на 50, 48 и 12,5 Мп.

Шестое и седьмое места разделили флагманские Samsung Galaxy S24 Ultra с 6,8-дюймовым экраном и iPhone 16 Pro Max с дисплеем диагональю 6,9 дюйма.