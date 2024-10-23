Ученые оживили мозг свиньи почти через час после ее смерти

Ученым из Сунь Ят-сенского университета (Китай) удалось восстановить активность мозга у свиней почти через час после остановки кровообращения. В некоторых случаях функциональность поддерживалась в течение нескольких часов.

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Авторы предполагают, что вскоре врачи смогут увеличить время, в течение которого возможно успешное восстановление после остановки сердца. Основой успеха оказалось включение в процесс печени пациента, пишет SienceAlert. Внезапная остановка сердца приводит к снижению циркуляции крови (ишемии), которое особенно опасно для мозга, поскольку вызывает серьезные и необратимые повреждения за считанные минуты. Время восстановления после остановки сердца крайне ограничено как раз по этой причине. В последние годы ученые активно используют свиней для поиска методов отсрочить такое повреждение мозга.

В ходе экспериментов авторы нового исследования в течение 30 минут создавали ишемию мозга у 17 тибетских свиней, выращенных в лаборатории. В одной группе дополнительно вводилась ишемия печени, а в другой — нет. После исследовали мозг животных. Группа без ишемии печени имела значительно меньшие повреждений мозга.

Далее ученые попытались включить неповрежденную печень в систему жизнеобеспечения для оживления мозга, который был полностью извлечен из умерщвленной свиньи. Базовая система жизнеобеспечения включает искусственные сердце и легкие для прокачки жидкости через мозг. В одной из групп добавили еще и печень. В системе без печени электрическая активность в мозге появилась в течение получаса, но затем постепенно снижалась.

Исследователи экспериментировали с разными интервалами, подключая мозг к системе с печенью через 30, 50, 60 и 240 минут. Наибольшие перспективы показал интервал в 50 минут после лишения крови: мозг возобновил электрическую активность и поддерживался в таком состоянии шесть часов, пока не был отключен. Примечательно, что в мозге, лишенном кислорода на 60 минут, активность возобновилась только на три часа. Это показывает критическое время, в течение которого реанимация с работающей печенью может быть успешной.

Результаты, отмечают исследователи, свидетельствуют о важной роли печени в спасении мозга после остановки сердца. Исследование опубликовано в журнале EMBO Molecular Medicine.