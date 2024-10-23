Rambler&Co проверит защищённость медиахолдинга при помощи «белых» хакеров

Компания запустила программу по проверке возможности реализации недопустимых событий АРТ Bug Bounty на платформе Standoff 365, чтобы оценить киберустойчивость своей IT-инфраструктуры.

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Rambler&Co предлагает «белым» хакерам изучить бизнес-процессы и проверить медиахолдинг на прочность. Лучшие киберспециалисты будут искать векторы проникновения в инфраструктуру и отчитываться о реализованных критериях недопустимых событий.

Согласно условиям программы, исследователям безопасности нужно выявить, реализовать векторы атак и получить доступ к договорам, объектам интеллектуальной собственности и персональным данным работников и клиентов Rambler&Co, а также внедриться в бизнес-процессы на платформе 1С. Участник, который первым успешно реализуют критерий недопустимого события и представит детальный отчёт, получит 3 миллиона рублей.

Евгений Руденко, директор по кибербезопасности Rambler&Co:

«APT Bug Bounty – это логичное развитие нашей стратегии по защите инфраструктуры медиахолдинга. Мы формируем понимание наиболее критичных для нас областей и делаем на них фокус. Уровень зрелости кибербезопасности нашей компании и платформы Standoff Bug Bounty позволяет расширить "партнерство" с багхантерами для оценки защищенности наиболее ценных активов компании от целевых атак».

Алексей Новиков, управляющий директор Positive Technologies:

«АРТ Bug Bounty – альтернатива red team и классическому пентесту, которая обеспечивает объективную оценку защищенности компании от киберугроз. Этот подход позволяет оценить существующую систему защиты компании в части её эффективности и в кратчайшие сроки устранить киберриски».

На первом этапе программа будет запущена в приватном режиме и доступна ограниченному числу багхантеров. Для рассмотрения запроса на получение доступа необходимо отправить письмо на bugbounty@standoff365.com.

Кроме того, Rambler&Co расширяет основную программу багбаунти на Standoff Bug Bounty. Для удобства исследователей весь скоуп разделен на тематические страницы по основным медийным активам медиахолдинга, доменам со спортивной тематикой, порталу «Рамблер» и LiveJournal. Таким образом холдинг планирует вывести защищенность своих проектов на новый уровень. Также увеличены суммы выплат – теперь максимальная стоимость за найденную уязвимость составляет 500 000 рублей.