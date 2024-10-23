OnePlus выпустила пауэрбанк емкостью 12 000 мАч

OnePlus анонсировала пауэрбанк в корпусе, дизайн которого выполнен с отделкой под дерево.

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Гаджет оснащен аккумулятором ёмкостью 12 000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Технические характеристики

OnePlus 100W SuperVOOC совместим с протоколами Power Delivery (PD), Programmable Power Supply (PPS) и Quick Charge (QC), что делает её универсальной для зарядки различных устройств. На корпусе устройства расположены порты Type-C и Type-A, что позволяет заряжать сразу несколько устройств одновременно.

Для самого пауэрбанка предусмотрена быстрая зарядка от 45-ваттного блока питания, который заряжает его от 0 до 100% за 90 минут.

Особенности

Одной из ключевых функций устройства является режим низкого тока, который идеально подходит для зарядки маломощных гаджетов, таких как смарт-часы или беспроводные наушники. Этот режим активируется двойным нажатием единственной кнопки на корпусе. Однократное нажатие кнопки отображает уровень заряда аккумулятора, что позволяет пользователю следить за оставшейся энергией.

Доступность

Цена OnePlus 100W SuperVOOC пока не объявлена. Ожидается, что в Китае стоимость устройства составит 249 юаней (~$35).