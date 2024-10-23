Для WhatsApp вышло обновление с функцией синхронизации контактов

Разработчики WhatsApp анонсировали новую функцию, которая поможет разделять или объединять контакты на разных устройствах. Об этом сообщается в блоге WhatsApp.

Так, в WhatsApp появилась функция, которая позволит безопасно добавлять и управлять контактами на любых устройствах. Раньше такая возможность была доступна только на телефонах: пользователи могли добавить контакт, используя номер телефона или QR-код. Теперь же она станет доступна в WhatsApp Web и на компьютерах с операционной системой Windows, а затем и на других совместимых устройствах.

Пользователям больше не нужно сохранять контакты в телефоне — теперь достаточно добавить их непосредственно в WhatsApp. Это особенно удобно, если устройством пользуется кто-то еще или если пользователь хочет вести личные и деловые переписки в разных аккаунтах приложения.

Отмечается, что контакты, добавленные в WhatsApp, можно будет восстановить, даже если пользователь потеряет телефон или войдет в приложение с другого устройства.