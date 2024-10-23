В коде популярных Android- и iOS-приложений нашли открытые учетные данные

Специалисты изучили ряд популярных приложений в Google Play и App Store и нашли серьёзные проблемы в безопасности: жёстко заданные в коде учётные данные и незашифрованные логины от облачных сервисов.

По словам исследователей Юаньцзиня Го и Томми Донга, это типичный пример ленивого подхода к программированию. Наличие учётных данных в коде ,как известно, существенно повышает риск раскрытия пользовательских данных.

В частности, специалисты Symantec указывают на следующие приложения для мобильных устройств, где им удалось выявить проблемы: