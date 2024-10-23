В коде популярных Android- и iOS-приложений нашли открытые учетные данные

В коде популярных Android- и iOS-приложений нашли открытые учётные данные
Специалисты изучили ряд популярных приложений в Google Play и App Store и нашли серьёзные проблемы в безопасности: жёстко заданные в коде учётные данные и незашифрованные логины от облачных сервисов.
По словам исследователей Юаньцзиня Го и Томми Донга, это типичный пример ленивого подхода к программированию. Наличие учётных данных в коде ,как известно, существенно повышает риск раскрытия пользовательских данных.
В частности, специалисты Symantec указывают на следующие приложения для мобильных устройств, где им удалось выявить проблемы:
- The Pic Stitch — этот софт для Android оценили более пяти миллионов пользователей. Он позволяет редактировать коллажи, однако содержит захардкоженные учётные данные от хранилища Amazon S3.
- Crumbl — iOS-приложение, помогающее пользователям заказывать сладости, раскрывает данные AWS в виде простого текста, включая ключ доступа и секретный ключ.
- Eureka — софт для опросов, который оценили почти 500 тыс. пользователей. Тоже содержит жёстко заданные в коде логины и пароли.
- Videoshop — видеоредактор, в коже которого нашлись учётные данные AWS. С помощью этой информации любой, у кого будет бинарник, может получить доступ к бэкенду и выкрасть данные. Meru Cabs — ориентированное на индийских пользователей приложение для вызова такси. Содержит жёстко заданные в коде учётные данные Azure.
- Sulekha Business — генератор лидов с той же проблемой — логины и пароли от облачного сервиса Azure.
- EatSleepRIDE Motorcycle GPS — здесь эксперты нашли данные для входа в аккаунт Twilio.