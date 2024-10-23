Ученые узнали, когда впервые возник климатический феномен Эль-Ниньо

Американские ученые из Университета Дьюка выяснили, как долго на нашей планете существует климатический феномен Эль-Ниньо. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

© Газета.Ru

Явление Эль-Ниньо связано с гигантским выбросом теплой воды в тропической части Тихого океана, что влияет на режим осадков и температуры во всем мире.

Согласно новому моделированию, колебания между Эль-Ниньо и его прохладным аналогом Ла-Нинья существовали по меньшей мере 250 млн лет назад и часто были значительнее сегодняшних.

Исследование показало, что двумя наиболее важными переменными, влияющими на величину колебания, оказались температурная структура океана и «атмосферный шум» ветров на его поверхности.

Ученые сравнили климатические перепады Эль-Ниньо и Ла-Нинья с движением маятника. По их словам, ветры придают этому процессу дополнительную энергию.

По словам специалистов, изучение климата прошлого поможет делать надежные прогнозы относительно будущей погоды.