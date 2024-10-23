Найдена «рыба-призрак», которую почти 20 лет считали вымершей

Камбоджийские биологи из Университета Свайриенга обнаружили в реке Меконг гигантского лососевого карпа, который считался вымершим почти 20 лет назад. Последний раз эту рыбу видели в 2005 году. Исследование опубликовано в научном журнале Biological Conservation (BioCons).

Команда собрала результаты наблюдений, предоставленных местными рыболовецкими общинами. В результате специалисты получили три подтвержденных случая появления лососевых карпов в период с 2020 по 2023 год.

По словам исследователей, открытие дает надежду на возрождение этого вида. Биологи намерены наладить контакты с рыбаками в Таиланде и Лаосе, чтобы выяснить, обитают ли лососевые карпы на других участках Меконга.

Гигантский лососевый карп эндемичен для среднего течения реки Меконг в Камбодже, Лаосе и Таиланде. Из-за чрезмерного вылова и деградации среды его популяция значительно сократилась. В настоящее время вид находится под угрозой полного исчезновения.

Взрослая особь может вырастать до 130 сантиметров и достигать веса в 30 килограммов. Из-за чрезвычайной редкости гигантских лососевых карпов называют «рыбой-призраком» или «призраком Меконга».