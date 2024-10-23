В Telegram появилась новая схема мошенничества

В Telegram появились мошенники, которые пишут пользователям с аккаунта под названием «Советы по безопасности» и предупреждают о «блокировке». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, мошенники рассылают потенциальным жертвам одинаковые сообщения. В этих сообщениях утверждается, что аккаунт «Советы по безопасности» получил информацию о мошенничестве с аккаунтом пользователя.

«Ваш аккаунт скоро будет ограничен. Пожалуйста, немедленно войдите в наш системный центр, чтобы подтвердить свою учетную запись, в противном случае мы заблокируем вашу учетную запись», - такой текст содержат сообщения мошенников.

В «Лаборатории Касперского» ТАСС заявили, что речь идет о фишинге: аккаунт «Советы по безопасности» не похож на официальные уведомления от Telegram, кроме того, любой пользователь может его заблокировать. Старший контент-аналитик компании Татьяна Куликова призвала не переходить по ссылкам из таких сообщений и не вводить свои данные на неизвестных сайтах.

Если перейти по ссылке и ввести на поддельной странице авторизации свой номер телефона, пароль и код подтверждения от Telegram, мошенники смогут украсть аккаунт, деньги и конфиденциальную информацию.

В Сбербанке назвали фразы, которые выдают мошенников

Ранее эксперт университета «Синергия» Алексей Ермаков предупредил о мошенниках, которые выманивают у детей деньги в онлайн-играх, обещая им виртуальную валюту, эксклюзивные игровые возможности и привилегии. Жертвой таких мошенников стала 12-летняя москвичка, которая перевела мошенникам 418 тысяч рублей. В одном из мессенджеров девочке написали неизвестные, пообещав ей помочь с покупкой виртуальной валюты в игре Roblox. Они заставили школьницу взять смартфон матери, оформить онлайн-кредиты, а деньги перевести им.