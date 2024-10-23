Google откажется от дополнительного поля поиска из результатов

Google сообщил о планах удалить дополнительное поле поиска, которое появлялось в некоторых результатах, начиная с 21 ноября 2024 года. Это поле, известное как «sitelinks search box,» позволяло пользователям искать информацию внутри конкретного сайта, однако его использование значительно сократилось за последние годы.

Компания отметила, что данная функция была введена более десяти лет назад, но с течением времени ее популярность снизилась. В связи с этим Google решил упростить представление результатов поиска, убрав этот визуальный элемент. Поле поиска было доступно для пользователей, позволяя им использовать его как ярлык для быстрого поиска информации на определённом сайте.

После удаления этого элемента, пользователи больше не увидят его в результатах поиска ни на одном языке или в какой-либо стране. Хотя для многих это может показаться незначительным изменением, оно становится частью более широких преобразований в системе поиска Google, которая всё больше ориентируется на искусственный интеллект и оптимизацию интерфейса.