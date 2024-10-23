Камера Google Pixel 9a будет лишена недостатка флагманской версии

Грядущий Pixel 9a от Google может получить кардинально отличающийся от предшественников дизайн. В частности, смартфон может лишиться ставшей характерной для серии Pixel выступающей панели камеры. Вместо этого, компания, похоже, выберет более незаметный «островок», который находится почти на одном уровне с корпусом. Об этом сообщает PhoneArena.

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Это изменение может не только освежить внешний вид устройства, но и обеспечить повышенную долговечность, особенно по сравнению с более дорогим Pixel 9 Pro XL. В сети имеется несколько жалоб на прочность выступающего блока камер данного устройства.

Например, на Reddit один из пользователей Pixel 9 Pro XL рассказал, что у его смартфона отклеился блок камер после воздействия пара из ванной комнаты. Хотя проблема была решена, этот инцидент вызвал беспокойство у других пользователей, которые теперь сомневаются в долговечности панели камеры Pixel 9 Pro и 9 Pro XL.

В отличие от них, Pixel 9a с его простым дизайном «островка камер» может оказаться более практичным в долгосрочной перспективе. Без выступающей панели камеры у Pixel 9a меньше шансов столкнуться с проблемами, которые возникают из-за выступающих элементов корпуса, считает PhoneArena.