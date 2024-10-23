Эксперты рассказали, как вычислить шпионские программы на телефоне

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, как проверить смартфон на наличие шпионских программ и защитить личные данные.

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По словам экспертов, есть отдельная категория вредоносных программ, которые могут отслеживать действия пользователей смартфонов. Некоторые из них фотографируют экран, когда открываются банковские приложения, другие включают микрофон и записывают разговоры жертвы. Шпионское ПО представляет большую опасность, а обнаружить его бывает непросто даже специалистам по кибербезопасности.

Злоумышленники могут установить шпионскую программу на смартфон удаленно, используя навыки социальной инженерии. Однако в основном они делают это при физическом доступе к устройству жертвы, например, из сервисного центра.

Чаще всего пользователи самостоятельно устанавливают шпионское ПО на смартфоны, выбирая малоизвестные приложения с простым функционалом (фоторамки, обои, анекдоты). Стандартные протоколы защиты смартфона и бесплатные антивирусы не всегда могут эффективно обнаруживать шпионские программы, поэтому важно обращать внимание на косвенные признаки, которые могут указывать на наличие таких программ.

Так, шпионское ПО может вызывать подозрительную активность смартфона, включая ложные уведомления, белый шум во время разговоров, самопроизвольное включение микрофона или камеры. Кроме того, такие программы расходуют трафик, так как отправляют данные хакерам по интернету, они также вызывают перегрев смартфона и замедление его работы.

Программы для слежки могут записывать ваши разговоры и посещаемые сайты, а затем сохранять эти данные на смартфоне. Если вы обнаружили в галерее скриншоты или видео, которые не делали — это может быть признаком взлома, предупреждают эксперты.

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Выявить и удалить шпионскую программу на Android-смартфоне можно с помощью антивируса, через настройки смартфона, раздел «Загрузки» или восстановив заводские настройки.

«После удаления вредоносного ПО необходимо незамедлительно принять дополнительные меры предосторожности: сменить пароли от учетных записей iCloud, App Store или Google, переустановить все приложения из официального магазина и также сменить в них пароли. Если устройство работает на базе Android, установите надежное антивирусное ПО», — советует руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

В целом, чтобы обеспечить безопасность, рекомендуется следовать нескольким простым правилам: не нужно устанавливать пиратские приложения, а также регулярно менять пароли, посещать только надежные сайты, которые начинаются с HTTPS, и своевременно обновлять операционную систему.